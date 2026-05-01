Москва1 маяВести.В Приморском крае в результате лобового столкновения автомобилей пострадали пятеро человек. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
Авария произошла вечером 30 апреля поселке Тавричанка. Предварительно установлено, что 27-летний мужчина на Mazda Demio при обгоне попутной машины выехал на встречную полосу, где его автомобиль врезался с Toyota Land Cruiser.
В результате ДТП пострадали пять человек: водитель и четыре пассажира Demio. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждениеговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
При проверке выяснилось, что водитель Mazda Demio не имеет права управления транспортными средствами. Его привлекли к административной ответственности по нескольким статья КоАП за нарушение Правил дорожного движения. Мужчина также направлен на медицинские освидетельствование на состояние опьянения.