Москва16 июнВести.Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП с участием пяти автомобилей в Первореченском районе Владивостока, в аварии никто не пострадал, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.
По предварительной информации, неустановленный водитель внедорожника столкнулся с четырьмя транспортными средствами, припаркованными на обочине проезжей части дороги. В салоне внедорожника находились 20-летний мужчина и его 12-летний брат. Они пояснили, что без ведома взрослых взяли ключи от автомобиля отца и решили прокатиться.
Никто не пострадал. Автомобили получили механические поврежденияотмечается в сообщении
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.