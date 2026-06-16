Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием пяти автомобилей в Приморье

Во Владивостоке произошло ДТП с участием пяти автомобилей Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием пяти автомобилей в Приморье

Москва16 июн Вести.Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП с участием пяти автомобилей в Первореченском районе Владивостока, в аварии никто не пострадал, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

По предварительной информации, неустановленный водитель внедорожника столкнулся с четырьмя транспортными средствами, припаркованными на обочине проезжей части дороги. В салоне внедорожника находились 20-летний мужчина и его 12-летний брат. Они пояснили, что без ведома взрослых взяли ключи от автомобиля отца и решили прокатиться.

Никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения отмечается в сообщении

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.