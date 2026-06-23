В Приморье в результате наезда на препятствие водитель получил травму головы

Серьезную травму головы получил водитель иномарки в Приморье в результате ДТП В Приморье в результате наезда на препятствие водитель получил травму головы

Москва23 июн Вести.Водитель иномарки врезался в барьерное ограждение и получил тяжелую травму головы, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

В районе дома №103 на улице Гагарина в городе Артеме иномарка врезалась в барьерное ограждение. За рулем автомобиля находился 40-летний мужчина со стажем вождения 9 лет. Предварительно установлено, что он не справился с управлением.

В результате ДТП мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. Ему потребовалась экстренная госпитализация отмечается в сообщении

Ранее пострадавшего привлекали к административной ответственности за превышение скорости. По факту ДТП в отношении водителя составлены административные протоколы.