МВД: водитель без права управления автомобилем погиб в Приморье

Водитель погиб в результате ДТП в Приморье МВД: водитель без права управления автомобилем погиб в Приморье

Москва27 июн Вести.Водитель без права управления автомобилем погиб в ДТП в Приморье, его транспортное средство перевернулось, сообщается в MAX-канале МВД края.

На 35 км трассы Хороль – Реттиховка - Арсеньев перевернулась иномарка. Предварительно установлено, что водитель потерял управление во время поворота.

25-летний погибший водитель не имел удостоверения на право управления транспортным средством отмечается в сообщении

Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

По данным статистики, с начала года в регионе управление транспортным средством лицом, не прошедшим соответствующего обучения, спровоцировало более 600 ДТП, в результате этих аварий 18 человек погибли, 287 получили тяжелые травмы.