Москва27 июнВести.Водитель без права управления автомобилем погиб в ДТП в Приморье, его транспортное средство перевернулось, сообщается в MAX-канале МВД края.
На 35 км трассы Хороль – Реттиховка - Арсеньев перевернулась иномарка. Предварительно установлено, что водитель потерял управление во время поворота.
25-летний погибший водитель не имел удостоверения на право управления транспортным средствомотмечается в сообщении
Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
По данным статистики, с начала года в регионе управление транспортным средством лицом, не прошедшим соответствующего обучения, спровоцировало более 600 ДТП, в результате этих аварий 18 человек погибли, 287 получили тяжелые травмы.