В Приморском крае на автодороге Лесное – Лесозаводск – Тихменево произошло смертельное ДТП. Об инциденте пишет управление МВД России по региону в MAX.
По данным ведомства, 51-летний водитель Toyota Prius не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате происшествия автомобилист погиб на месте аварииговорится в сообщении
При этом, по данным МВД, мужчина был пристегнут и имел 11-летний водительский стаж. Один раз в 2026 году он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.