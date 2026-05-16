Водитель Toyota погиб при съезде автомобиля в кювет в Приморье

Москва16 мая Вести.В Приморском крае на автодороге Лесное – Лесозаводск – Тихменево произошло смертельное ДТП. Об инциденте пишет управление МВД России по региону в MAX.

По данным ведомства, 51-летний водитель Toyota Prius не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате происшествия автомобилист погиб на месте аварии говорится в сообщении

При этом, по данным МВД, мужчина был пристегнут и имел 11-летний водительский стаж. Один раз в 2026 году он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.