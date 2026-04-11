Автомобилист разбился насмерть в Хабаровском крае, его машина вылетела в кювет

Москва11 апр Вести.В Хабаровском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб автомобилист. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 11 апреля в 3.28 местного времени в районе 34 км автодороги "г. Комсомольск-на-Амуре - г. Амурск". Предварительно установлено, что 39-летний водитель Toyota Camry, двигаясь в сторону Амурска, выехал за пределы проезжей части, после чего его машина перевернулась.

От полученных травм водитель Toyota скончался на месте до приезда скорой помощи, в автомобиле он находился один уточняется в Telegram-канале ведомства

Сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства ДТП.