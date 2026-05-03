В ДТП в Марий Эл один человек погиб, еще один пострадал

В Марий Эл легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево, водитель погиб В ДТП в Марий Эл один человек погиб, еще один пострадал

Москва3 мая Вести.В Мари-Турекском районе Республики Марий Эл легковой автомобиль попал в ДТП, 21-летний водитель погиб, 20-летний пассажир с травмами госпитализирован, сообщается в Telegram-канале республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла около 4.30 3 мая на 8-м километре автодороги Хлебниково – Мариец. Chevrolet Aveo съехал в кювет, после чего врезался в дерево.

По предварительным данным, водитель машины, находившийся в состоянии опьянения, не справился с управлением.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.