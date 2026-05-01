В Карелии в ДТП погиб мужчина, трое получили травмы

В ночном ДТП в Карелии один человек погиб, трое госпитализированы В Карелии в ДТП погиб мужчина, трое получили травмы

Москва1 мая Вести.Ночью 1 мая на федеральной автодороге "Кола" произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает МВД по Республике Карелия.

На 282 километре трассы в Олонецком районе управлявшая автомобилем Mercedes Benz водитель 2003 года рождения не справилась с управлением и съехала в кювет.

В результате происшествия один из пассажиров … от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия медицинской помощи говорится в публикации ведомства в Telegram-канале

Водитель и еще два пассажира с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. По факту ДТП правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.