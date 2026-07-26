Под Калининградом в ДТП погибла женщина, еще три человека получили травмы

В Калининградской области в ДТП один человек погиб, трое получили травмы Под Калининградом в ДТП погибла женщина, еще три человека получили травмы

Москва26 июл Вести.В Калининградской области в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 26 июля вблизи поселка Семеново Гвардейского района. По предварительным данным, на прямом участке дороги после поворота водитель потерял управление и врезался в дерево.

Пассажирка 1988 года рождения погибла на месте. Водитель и пассажиры получили травмы.

В результате ДТП пассажир автомобиля погиб на месте происшествия. Водитель и двое пассажиров получили телесные повреждения и направлены в медицинское учреждение отметила пресс-служба Госавтоинспекции

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.