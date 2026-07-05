Пьяный водитель сбил мать с двумя детьми в Калининграде, погиб ребенок

В Калининграде нетрезвый водитель сбил мать с двумя детьми, один ребенок погиб Пьяный водитель сбил мать с двумя детьми в Калининграде, погиб ребенок

Москва5 июл Вести.В Калининграде водитель Mercedes на огромной скорости сбил женщину с двум маленькими детьми, погиб четырехлетний мальчик, сообщил в прокуратуре региона.

Трагедия произошла 5 июля около 17.40 по местному времени (18.40 мск) на улице Заводская. Предварительно установлено, что нетрезвый 36-летний водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми.

В результате ДТП 4-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия, женщина и 3-летняя девочка доставлены в медицинское учреждение сказано в сообщении

Надзорное ведомство взяло на контроль установление обстоятельств ДТП, а также процессуальной проверки.