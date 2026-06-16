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В Луганске произошло ДТП с участием иномарки, погиб ребенок

В Луганске водитель Mercedes насмерть сбил ребенка В Луганске произошло ДТП с участием иномарки, погиб ребенок

Москва16 июн Вести.Водитель Mercedes Benz совершил смертельный наезд на ребенка в Луганске. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Луганской Народной Республике.

Трагедия произошла на улице Оборонной.

Водитель Mercedes Benz совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть, двигаясь от спорткомплекса "ЛТК Арена" в направлении велосипедной дорожки сказано в публикации

Полицейские проводят следственные мероприятия на месте ДТП. По их итогам будут установлены обстоятельства смертельного столкновения.