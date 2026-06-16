Москва16 июнВести.Водитель Mercedes Benz совершил смертельный наезд на ребенка в Луганске. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Луганской Народной Республике.
Трагедия произошла на улице Оборонной.
Водитель Mercedes Benz совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть, двигаясь от спорткомплекса "ЛТК Арена" в направлении велосипедной дорожкисказано в публикации
Полицейские проводят следственные мероприятия на месте ДТП. По их итогам будут установлены обстоятельства смертельного столкновения.