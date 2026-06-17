Ребенок погиб под колесами Mercedes-Benz в Луганске

В Луганске Mercedes-Benz насмерть сбил ребенка, переходившего дорогу Ребенок погиб под колесами Mercedes-Benz в Луганске

Москва17 июн Вести.В Луганске в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, переходивший дорогу с велосипедом. Об этом сообщает республиканский главк МВД России.

В Луганске на улице Оборонной произошло ДТП со смертельным исходом. Предварительно установлено, что водитель, находившийся за рулем автомобиля Mercedes-Benz, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть говорится в Telegram-канале ведомства

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, в результате которых будут установлены точные обстоятельства смертельной аварии и виновные в гибели ребенка.