Сбивший женщину с детьми на тротуаре в Калининграде задержан Полиция Калининграда задержала нетрезвого водителя, сбившего мать с детьми

Москва5 июл Вести.Сотрудники полиции Калининграда задержали водителя Merсedes, сбившего на тротуаре женщину с двумя детьми, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Трагедия произошла 5 июля около 17.40 по местному времени (18.40 мск) на улице Заводская. Предварительно установлено, что нетрезвый 36-летний водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми. Установление обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура.

Водитель автомобиля Merсedes задержан, скорее всего, его поместят в ИВС (изолятор временного содержания - ред.) рассказали в пресс-службе

По данным минздрава области, годовалая девочка находится в коме на аппарате ИВЛ, состояние ее матери оценивается как стабильное, она получила ушибы и травму головы. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи.