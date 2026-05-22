Москва22 маяВести.В Карачаево-Черкесии следственные органы задержали местную жительницу, которая подозревается в ДТП, повлекшем гибель ребенка. Подробности ведомство сообщило в MAX.
По материалам следствия, утром 18 мая фигурантка не уступила дорогу идущей по пешеходному переходу 8-летней девочке на улице Доватора города Черкесска.
В результате происшествия пострадавшая скончалась в реанимационном отделении больницыговорится в сообщении
В ближайшее время задержанной будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следственные действия продолжаются.