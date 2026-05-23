Москва23 маяВести.Черкесский городской суд отправил под домашний арест женщину, которая на своем автомобиле насмерть сбила восьмилетнюю девочку. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
По данным следствия, утром 18 мая в Черкесске на улице Доватора водитель Omoda C5 не пропустила школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался в больнице.
В настоящее время подозреваемая задержана. С участием государственного обвинителя судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего арестасказано в сообщении
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
В ближайшее время следователи предъявят женщине обвинение