Жительница Дербента, обвиняемая в причинении смерти дочери, помещена в ПНД

Обвиняемая в смерти дочери дагестанка помещена в психдиспансер Жительница Дербента, обвиняемая в причинении смерти дочери, помещена в ПНД

Москва7 мая Вести.Жительница дагестанского Дербента, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности своей маленькой дочери, решением суда помещена в психоневрологический диспансер, сообщило РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Дагестана.

В конце февраля в Дербенте полицейские остановили женщину для проверки документов. Они обратили внимание, что у нее в коляске находится малолетний ребенок без признаков жизни. По предварительным данным, смерть девочки могла наступить в результате истощения.

По ходатайству следователя обвиняемая помешена в Республиканский психоневрологический диспансер до 8 октября 2026 года отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что женщина вела закрытый образ жизни, отказывалась от помощи родных и социальных служб.