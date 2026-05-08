Жительница Дагестана на 10 лет лишена свободы за избиение дочери до смерти

В Дагестане мать, избившая до смерти дочь, приговорена к 10 годам колонии Жительница Дагестана на 10 лет лишена свободы за избиение дочери до смерти

Москва8 мая Вести.Каспийский городской суд вынес приговор местной жительнице 1996 года рождения, обвинявшейся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ребенка. Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана, женщина проведет 10 лет в колонии общего режима.

Трагедия произошла 20 марта 2025 года. Находясь у себя дома в Каспийске, мать в приступе ярости нанесла трехлетней дочери множественные удары рукой по лицу и затылку. Девочка впала в кому и, не приходя в сознание, скончалась в реанимации спустя месяц — в апреле 2025 года. Женщина была арестована.

Суд признал ее виновной по части 4 статьи 111 УК РФ.