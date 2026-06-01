В Башкирии к 17 годам колонии приговорили женщину, убившую свою 8-месячную дочь

Москва1 июн Вести.Верховный суд Башкирии вынес приговор в отношении жительницы Благовещенска, которая долгое время истязала, а потом убила свою 8-месячную дочь. Как сообщает пресс-служба инстанции, женщине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ, п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев говорится в сообщении суда в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, с августа 2024-го по февраль 2025 года женщина не следила за гигиеной и состоянием здоровья девочки, трясла, избивала, не давала есть, накрывала лицо тканью и завязывала рот. Ночью 18 февраля мать убила ребенка из-за громкого плача.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.