Москва12 маяВести.В Хабаровском крае суд приговорил мужчину и женщину к 20 годам колонии за жестокое обращение с двухлетней дочерью, повлекшее ее смерть. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по региону на своем сайте.
Отмечается, что жители Комсомольска-на-Амуре признаны виновными по статьям об истязании, незаконном лишении свободы, неисполнении обязанностей по воспитанию и убийстве малолетнего.
Следствием установлено, что сожители соорудили конструкцию из короба и крышки, в которую систематически помещали дочь. Ребенок был лишен возможности двигаться, вставать и сидеть. За девочкой не ухаживали и содержали в антисанитарных условиях.
С июля по октябрь 2024 года ребенка лишали еды и воды либо кормили минимально. Смерть наступила от крайнего истощения.
Суд назначил каждому 20 лет лишения свободы: мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, женщина - в колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.