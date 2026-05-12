В Хабаровском крае пара получила 20 лет колонии за истязание и убийство дочери

Пара из Комсомольска-на-Амуре получила 20 лет за убийство двухлетней дочери В Хабаровском крае пара получила 20 лет колонии за истязание и убийство дочери

Москва12 мая Вести.В Хабаровском крае суд приговорил мужчину и женщину к 20 годам колонии за жестокое обращение с двухлетней дочерью, повлекшее ее смерть. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по региону на своем сайте.

Отмечается, что жители Комсомольска-на-Амуре признаны виновными по статьям об истязании, незаконном лишении свободы, неисполнении обязанностей по воспитанию и убийстве малолетнего.

Следствием установлено, что сожители соорудили конструкцию из короба и крышки, в которую систематически помещали дочь. Ребенок был лишен возможности двигаться, вставать и сидеть. За девочкой не ухаживали и содержали в антисанитарных условиях.

С июля по октябрь 2024 года ребенка лишали еды и воды либо кормили минимально. Смерть наступила от крайнего истощения.

Суд назначил каждому 20 лет лишения свободы: мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, женщина - в колонии общего режима.

Приговором суда виновным назначено наказание по совокупности преступлений в виде 20 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания мужчине в исправительной колонии строгого режима, женщине – в колонии общего режима говорится в публикации Следкома

Приговор пока не вступил в законную силу.