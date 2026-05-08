В Кузбассе истязавшие ребенка отец и мачеха получили по 4 года колонии

Суд в Кузбассе вынес приговор отцу и мачехе за истязание ребенка

Москва8 мая Вести.В Кузбассе отец и мачеха, бившие дочь ремнем и другими бытовыми предметами, получили по 4 года колонии. Об этом сообщает Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Из материалов обвинения следует, что подсудимый бил ребенка не только ремнем, но и кипятильником со шнуром. Мачеха избивала ремнем от сумки и шнуром от зарядного устройства, таскала падчерицу за волосы, вырвала клок волос, ударила девочку по лицу железным ковшом.

Экспертами установлены множественные кровоподтеки и ссадины на теле потерпевшей, а также горизонтальный рубец на носу. говорится в сообщении

Отец девочки признал вину в полном объеме, а его сожительница - частично. Оба осуждены по статье 117 часть 2 пункты "г", "д", "е" УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью группой лиц"), отец также осужден по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Суд удовлетворил гражданский иск о взыскании морального вреда в пользу девочки в размере 200 тысяч рублей с каждого.