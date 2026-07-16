Пожарный с женой три года держали приемную дочь в запертой комнате без туалета

Пара в США три года держала приемную дочь взаперти, запрещая ходить в туалет Пожарный с женой три года держали приемную дочь в запертой комнате без туалета

Москва16 июл Вести.Американская пара из Флориды – пожарный Джоэл Конерт и его жена Дженнифер – арестованы по обвинению в жестоком обращении с 12-летней приемной дочерью. Об этом пишет People.

Супруги обвиняются в том, что подвергали ребенка "продолжительному и физическому насилию в течение примерно трех лет". Согласно материалам дела, три года назад девочку заперли в комнате без туалета: жертву заставляли справлять нужду под себя, а затем стирать одежду уксусом и отбеливателем в небольшом ведре.

Дверь в спальню девочки была заперта снаружи, а окно не открывалось. У девочки на полу лежал надувной матрас, было всего три комплекта одежды и большой звуковой прибор, который заглушал шум, издаваемый Дженнифер, Джоэлом и шестью родными детьми пары говорится в тексте

Уточняется, что родные дети пары содержались в надлежащих условиях и заперты не были.

По словам потерпевшей, редко ей разрешали помыться во дворе, однако чаще заставляли делать это в плохую погоду.

Девочка, удочеренная в возрасте двух месяцев, также подвергалась физическому и психологическому насилию: ее били по лицу и обзывали, напоминая о биологической матери.

Супруги отрицают все предъявленные им обвинения, хотя ранее подтверждали слова приемной дочери.