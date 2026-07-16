Москва16 июлВести.Американская пара из Флориды – пожарный Джоэл Конерт и его жена Дженнифер – арестованы по обвинению в жестоком обращении с 12-летней приемной дочерью. Об этом пишет People.
Супруги обвиняются в том, что подвергали ребенка "продолжительному и физическому насилию в течение примерно трех лет". Согласно материалам дела, три года назад девочку заперли в комнате без туалета: жертву заставляли справлять нужду под себя, а затем стирать одежду уксусом и отбеливателем в небольшом ведре.
Дверь в спальню девочки была заперта снаружи, а окно не открывалось. У девочки на полу лежал надувной матрас, было всего три комплекта одежды и большой звуковой прибор, который заглушал шум, издаваемый Дженнифер, Джоэлом и шестью родными детьми парыговорится в тексте
Уточняется, что родные дети пары содержались в надлежащих условиях и заперты не были.
По словам потерпевшей, редко ей разрешали помыться во дворе, однако чаще заставляли делать это в плохую погоду.
Девочка, удочеренная в возрасте двух месяцев, также подвергалась физическому и психологическому насилию: ее били по лицу и обзывали, напоминая о биологической матери.
Супруги отрицают все предъявленные им обвинения, хотя ранее подтверждали слова приемной дочери.