WLWT: в США обнаружили 16 детей, которых годами удерживали в антисанитарии

Полиция в США обнаружила 16 детей, которых годами удерживали в антисанитарии WLWT: в США обнаружили 16 детей, которых годами удерживали в антисанитарии

Москва3 июл Вести.В американском поселке Хамден (штат Огайо) полиция обнаружила 16 детей, которые годами содержались в чудовищных условиях. Об этом сообщает телеканал WLWT.

Правоохранители нашли детей в возрасте от полутора до 18 лет запертыми в крошечной комнате площадью всего 13 квадратных метров. В помещении полностью отсутствовали еда и вода, а санитарная обстановка была катастрофической: комната была покрыта человеческими фекалиями и кишела бактериями.

Шериф округа Винтон Райан Кейн констатировал, что условия содержания домашнего скота во дворе этого дома были значительно лучше, чем те, в которых держали несовершеннолетних.

В публикации говорится, что состояние детей оказалось критическим. Некоторые из них, включая 18-летнюю девушку, не могли говорить.

Двое несовершеннолетних были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии, один из них сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в реанимации.

Родители, а также бабушка и дедушка детей были задержаны правоохранительными органами. Следственные действия продолжаются.

По данным телеканала, власти штата намерены изъять несовершеннолетних из семьи и передать их под временную опеку социальных служб. При этом подчеркивается, что данное дело носит исключительно внутрисемейный характер и не имеет никакого отношения к торговле людьми.