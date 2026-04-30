Москва30 апр Вести.В палаточных лагерях Газы, предназначенных для перемещенных палестинцев, распространяются крысы и паразиты. Они кусают спящий детей за пальцы на руках и ногах, уничтожают немногочисленные ценные вещи и распространяют болезни, сообщает Reuters.

Согласно данным агентства, эпидемия разворачивается на фоне того, что большинство из более чем двух миллионов жителей Газы были вынуждены покинуть свои жилища. Многие из них теперь живут в разрушенных бомбардировками домах и самодельных палатках, разбитых на открытых пространствах, обочинах дорог или на руинах разрушенных зданий.

По словам одного из местных жителей, Халила Аль-Машхарауи, несколько недель назад крыса укусила трехлетнего сына за руку и ногу, а на прошлой неделе - его самого. Ему с женой приходится спать по очереди, чтобы защитить своих детей и друг друга от нашествия грызунов, с которым они не в состоянии справиться, поскольку ловушки на крыс в руинах домой и палаточных лагерях "практически неэффективны".

Они могут исчезнуть на день-два, прежде чем снова нанести удар, прорвавшись под плитку пола дома сказал Аль-Машхарави

Мохамед Абу Сельмия, глава крупнейшей больницы Газы, "Аль-Шифа", заявил, что, по его мнению, проблема усугубится с приближением лета и на фоне израильского запрета на использование средств борьбы с вредителями, таких как крысиный яд.

Ежедневно в больницах регистрируются случаи поступления пациентов в связи с инцидентами, связанными с грызунами, особенно среди детей, пожилых людей и больных сказал Абу Сельмия

Как он отметил, среди людей также очень распространены страхи, связанные с возможным распространением опасных инфекций, таких как крысиная лихорадка, лептоспироз и даже чума.

Несмотря на это, COGAT, израильское военное агентство, контролирующее доступ в Газу, заявило, что в рамках усилий, которые, как утверждается, предпринимаются совместно со "всеми заинтересованными сторонами и международными партнерами" для решения проблемы санитарии, в последние недели оно способствовало доставке в анклав около 90 тонн средств борьбы с вредителями и более 1000 мышеловок.

Ранее стало известно, что Израиль в мае готовится к началу новой фазы боевых действий в секторе Газа. По данным Channel 14, цель операции будет заключаться разоружении палестинского движения ХАМАС и демилитаризации региона.