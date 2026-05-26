При ударе Израиля по жилому дому в Газе погибли трое палестинцев

Москва26 мая Вести.Трое палестинцев погибли, десять ранены при ударе Израиля по жилому дому на западе города Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные гражданской обороны сектора Газа.

За время конфликта между движением ХАМАС и Израилем (с 7 октября 2023 года) погибли более 70 тыс. палестинцев, более 170 тыс. ранены.

По данным Израиля, не менее 1,2 тыс. израильтян стали жертвами войны.

Региональные и международные структуры полагают, что восстановление полностью разрушенного сектора Газа может занять около десяти лет и потребует $70 млрд.