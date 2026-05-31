В Ливане сообщили о 3371 погибшем из-за атак израильской армии Израиль ударил по южным районам Ливана и региону Западное Бекаа

Москва31 мая Вести.Армия Израиля нанесла интенсивные удары по южным районам Ливана и региону Западное Бекаа, за сутки там были убиты 16 человек и ранены 34. Об этом сообщил Минздрав республики.

Общее число граждан, погибших с начала военной эскалации 2 марта, достигло 3371, раненых - 10129 говорится в сводке ведомства в социальной сети X

В Минздраве констатировали, что в последние дни Израиль "усилил свою преступную агрессию против Ливана". Отмечается, что ЦАХАЛ постоянно атакует города, селения и объекты гражданской инфраструктуры республики.

В ночные часы сообщалось о авианалетах на поселки Арнун, Барашит, Кабриха, Тибнит, Тоулин, Хаббуш, Хирбет-Сильм и Эль-Гандурия, где спасатели разбирают завалы. Количество жертв и пострадавших может увеличиться.

26 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что по его приказу ЦАХАЛ расширяет военную операцию на юге Ливана и берет там под контроль стратегические районы. Нетаньяху подчеркнул, что такие действия необходимы ради "укрепления зоны безопасности для защиты населенных пунктов на севере Израиля".