Москва31 маяВести.Армия Израиля нанесла интенсивные удары по южным районам Ливана и региону Западное Бекаа, за сутки там были убиты 16 человек и ранены 34. Об этом сообщил Минздрав республики.
Общее число граждан, погибших с начала военной эскалации 2 марта, достигло 3371, раненых - 10129говорится в сводке ведомства в социальной сети X
В Минздраве констатировали, что в последние дни Израиль "усилил свою преступную агрессию против Ливана". Отмечается, что ЦАХАЛ постоянно атакует города, селения и объекты гражданской инфраструктуры республики.
В ночные часы сообщалось о авианалетах на поселки Арнун, Барашит, Кабриха, Тибнит, Тоулин, Хаббуш, Хирбет-Сильм и Эль-Гандурия, где спасатели разбирают завалы. Количество жертв и пострадавших может увеличиться.
26 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что по его приказу ЦАХАЛ расширяет военную операцию на юге Ливана и берет там под контроль стратегические районы. Нетаньяху подчеркнул, что такие действия необходимы ради "укрепления зоны безопасности для защиты населенных пунктов на севере Израиля".