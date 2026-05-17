Палестинец из Газы впервые подал в суд на ХАМАС JP: житель Газы впервые подал иск в МУС против ХАМАС

Москва17 мая Вести.Житель сектора Газа впервые подал иск в Международный уголовный суд (МУС) к группировке ХАМАС за преступления против палестинского народа.

Адвокаты истца направили официальное заявление прокурору МУС с "требованием привлечь к ответственности 14 лидеров ХАМАС за преступления, совершенные против палестинского народа", сообщает израильская газета The Jerusalem Post (JP).

Обратившийся в МУС палестинец потерял своих родных во время боевых действий в секторе Газа. Он обвиняет ХАМАС в этом и утверждает, что лидеры группировки использовали мирных граждан в качестве живого щита, присваивали чужое имущество, умышленно причиняли вред, вербовали людей, в том числе несовершеннолетних, а также совершали другие серьезные преступления.

Ранее агентство Reuters сообщало, что армия Израиля нанесла удар по сектору Газа, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня. В результате атаки был ликвидирован лидер военного крыла ХАМАС Изз ад-Дин аль-Хаддад.