Активисты обвинили Израиль в пиратстве после захвата судов "Флотилии Сумуда" ВМС Израиля захватили суда "Флотилии Сумуда" в Средиземном море

Москва30 апр Вести.Военно-морские силы Израиля захватили суда "Глобальной флотилии Сумуда", направляющиеся в сектор Газа с гуманитарной помощью, недалеко от Крита в международных водах, сообщили активисты организации в своем Telegram-канале.

В ночь на четверг экипаж миссии подал сигнал бедствия после того, как к их судам приблизились катера с вооруженными военными еврейского государства.

Израильские силы перехватили и захватили суда "Флотилии Сумуда" в сотнях миль от берегов сектора Газа, подавив связь, похитив гражданских и создав беззаконный прецедент в международных водах говорится в сообщении

Активисты подтвердили сведения израильского телеканала i24 о том, что перехват судов произошел посреди Средиземного моря почти в тысяче километров от побережья Газы, и назвали действия Тель-Авива актом "беспрецедентной эскалации" и "пиратства".

Флотилия, состоящая из 100 судов различных стран, отправилась к берегам Газы из Барселоны 15 апреля.

29 апреля глава Минобороны Израиля Исраэль Кац объявил о санкциях в отношении кампании по сбору средств на финансирование гуманитарной миссии активистов. Рестрикции подразумевают конфискацию судов и имущества. По словам министра, "Флотилия Сумуда" организована непосредственно движением ХАМАС под видом гуманитарных целей.

Ранее израильский канал Channel 14 сообщал, что Израиль готовится к возобновлению боевых действий в секторе Газа в мае.