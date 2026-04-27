UKMTO сообщило о захвате неизвестными грузового судна у берегов Сомали

Грузовое судно у берегов Сомали взяли на абордаж UKMTO сообщило о захвате неизвестными грузового судна у берегов Сомали

Москва27 апр Вести.Неизвестные перехватили грузовое судно у берегов Сомали, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети Х.

По его данным, инцидент произошел в 6 морских милях (около 11 километров) к северо-востоку от Гаракада, Сомали​​​.

Несанкционированные лица захватили грузовое судно, которые было перенаправлено в территориальные воды проинформировало UKMTO

Ранее портал Goobjoog сообщил о перехвате у берегов Сомали танкера Honour 25, перевозившего свыше 18 тысяч тонн горючего.

Согласно сведениям источника, за инцидент ответственны сомалийские пираты. С начала 2000-х годов они захватывают с целью выкупа морские суда у берегов Сомали. Однако случай с Honour 25 стал первым серьезным всплеском пиратской активности в регионе с 2011 года.