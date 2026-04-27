Москва27 апрВести.Неизвестные перехватили грузовое судно у берегов Сомали, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети Х.
По его данным, инцидент произошел в 6 морских милях (около 11 километров) к северо-востоку от Гаракада, Сомали.
Несанкционированные лица захватили грузовое судно, которые было перенаправлено в территориальные водыпроинформировало UKMTO
Ранее портал Goobjoog сообщил о перехвате у берегов Сомали танкера Honour 25, перевозившего свыше 18 тысяч тонн горючего.
Согласно сведениям источника, за инцидент ответственны сомалийские пираты. С начала 2000-х годов они захватывают с целью выкупа морские суда у берегов Сомали. Однако случай с Honour 25 стал первым серьезным всплеском пиратской активности в регионе с 2011 года.