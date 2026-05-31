Москва31 мая Вести.Пираты захватили танкер у сомалийского побережья в Индийском океане. Это следует из данных телеканала Dalsan.

Нападение, по предварительной информации, совершили сомалийские пираты. Захват танкера произошел недалеко от северо-восточной оконечности Сомали, на траверзе региона Пунтленд.

Название захваченного судна, а также его принадлежность пока не раскрываются. Однако, как сообщает телеканал, судно направлялось из порта Бербера в порт Могадишо.

В апреле у побережья Сомали пираты захватили танкер Honour 25. Судно перевозило более 18 тысяч тонн горючего. Как отмечал местный портал Goobjoog со ссылкой на источники в силовых ведомствах страны, нападение произошло примерно в 50 километрах от берега между Могадишо и Берберой.