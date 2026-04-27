Москва27 апрВести.Грузовое судно захвачено в шести морских милях от города Гаракад в Сомали, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
UKMTO получил сообщение об инциденте в шести морских милях к северо-востоку от Гаракадасказано в сообщении
Уточняется, что неизвестные, захватившие корабль, взяли курс в направлении территориальных вод Сомали.
Накануне сообщалось о захвате пиратами танкера Honour 25, перевозившего свыше 18 тысяч тонн горючего, у побережья Сомали.