UKMTO: грузовое судно захвачено недалеко от побережья Сомали

Грузовое судно захвачено недалеко от побережья Сомали UKMTO: грузовое судно захвачено недалеко от побережья Сомали

Москва27 апр Вести.Грузовое судно захвачено в шести морских милях от города Гаракад в Сомали, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

UKMTO получил сообщение об инциденте в шести морских милях к северо-востоку от Гаракада сказано в сообщении

Уточняется, что неизвестные, захватившие корабль, взяли курс в направлении территориальных вод Сомали.

Накануне сообщалось о захвате пиратами танкера Honour 25, перевозившего свыше 18 тысяч тонн горючего, у побережья Сомали.