Москва26 апрВести.У побережья Сомали пираты захватили танкер Honour 25, перевозивший свыше 18 тысяч тонн горючего.
Об этом сообщает местный портал Goobjoog со ссылкой на источники в силовых ведомствах страны.
В публикации говорится, что нападение произошло примерно в 50 километрах от берега между Могадишо и Берберой.
На борту танкера, загруженного 18,5 тысячами тонн топлива, находился международный экипаж в составе 17 человек. Среди захваченных моряков есть граждане Индии, Пакистана, Индонезии, Шри-Ланки и Мьянмы.
О чрезвычайном происшествии в Индийском океане также предупредил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
В уведомлении ведомства отмечалось, что нападавшие насильно изменили курс судна, переместив его на 143 километра к югу, вглубь территориальных вод Сомали. Британские военные призвали капитанов других торговых судов, находящихся в данном районе, проявлять повышенную бдительность.
В материале отмечается, что этот инцидент стал первым серьезным всплеском пиратской активности в регионе с 2011 года.
Ранее сообщалось, что в Мали боевики захватили несколько военных объектов.