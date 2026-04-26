Пираты захватили следовавший из Персидского залива в Сомали танкер Honour 25

Пираты захватили танкер Honour 25, который шел из Персидского залива в Сомали Пираты захватили следовавший из Персидского залива в Сомали танкер Honour 25

Москва26 апр Вести.У побережья Сомали пираты захватили танкер Honour 25, перевозивший свыше 18 тысяч тонн горючего.

Об этом сообщает местный портал Goobjoog со ссылкой на источники в силовых ведомствах страны.

В публикации говорится, что нападение произошло примерно в 50 километрах от берега между Могадишо и Берберой.

На борту танкера, загруженного 18,5 тысячами тонн топлива, находился международный экипаж в составе 17 человек. Среди захваченных моряков есть граждане Индии, Пакистана, Индонезии, Шри-Ланки и Мьянмы.

О чрезвычайном происшествии в Индийском океане также предупредил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

В уведомлении ведомства отмечалось, что нападавшие насильно изменили курс судна, переместив его на 143 километра к югу, вглубь территориальных вод Сомали. Британские военные призвали капитанов других торговых судов, находящихся в данном районе, проявлять повышенную бдительность.

В материале отмечается, что этот инцидент стал первым серьезным всплеском пиратской активности в регионе с 2011 года.

Ранее сообщалось, что в Мали боевики захватили несколько военных объектов.