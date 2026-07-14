Шесть моряков пострадали при атаке на танкер Mombasa B у берегов Омана

Танкер Mombasa подвергся нападению у берегов Омана, шестеро моряков ранены Шесть моряков пострадали при атаке на танкер Mombasa B у берегов Омана

Москва14 июл Вести.Нефтяной танкер Mombasa B подвергся атаке у побережья оманской провинции Мусандам. В результате пострадали шесть членов экипажа. Об этом сообщил Центр морской безопасности султаната.

По данным ведомства, следовавший под флагом Либерии танкер был атакован в 8,5 морских милях от побережья, после чего его двигатели вышли из строя.

Экипаж в составе 21 человека эвакуировали находившиеся поблизости суда. Шесть моряков получили ранения различной степени тяжести.

Во вторник сообщалось об атаке еще на один танкер. Судно Stolt Magnesium загорелось после взрыва неопознанного внешнего устройства во время движения в Аравийском море у побережья Омана. По имеющимся данным, все члены его экипажа находятся в безопасности.

12 июля экстренные службы Омана также эвакуировали экипаж контейнеровоза GFS Galaxy, терпевшего бедствие в Ормузском проливе. Один моряк пропал без вести. Утверждалось, что судно атаковали иранские войска.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме иранских. Он также отказался от идеи брать плату в 20% от стоимости перевозимого груза. Трамп заявил, что меняет пошлины на инвестиции в экономику Соединенных Штатов Америки.