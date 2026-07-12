Оман эвакуировал 23 моряка с контейнеровоза в Ормузе, 1 члена экипажа пока ищут

Стала известна судьба экипажа судна GFS Galaxy, терпевшего бедствие в Ормузе Оман эвакуировал 23 моряка с контейнеровоза в Ормузе, 1 члена экипажа пока ищут

Москва12 июл Вести.Экстренные службы Омана оперативно эвакуировали 23 члена экипажа с контейнеровоза GFS Galaxy, терпевшего бедствие в Ормузском проливе, один моряк пропал без вести, началась поисковая операция, сообщили в центре морской безопасности султаната.

Коммерческое судно GFS Galaxy следовало под флагом Кипра в Ормузской проливе. В 16 километрах от побережья Омана корабль получил повреждения, начался пожар. По данным Пентагона, судно было атаковано иранскими войсками.

Экстренные службы отреагировали на сигнал бедствия, поданный коммерческим судном GFS Galaxy… Удалось спасти 23 члена экипажа говорится в сообщении центра

По данным министерства иностранных дел Индии, гражданин республики числится пропавшим без вести. В Нью-Дели осудили атаку на гражданское судно и поблагодарили власти Омана за помощь экипажу.

Продолжающиеся инциденты с нападениями на коммерческое судоходство в регионе вызывают глубокую озабоченность. Мы вновь призываем к немедленной деэскалации напряженности и завершению текущих переговоров для достижения дипломатического решения сказано в заявлении МИД Индии

Ранее об инциденте с GFS Galaxy сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Там уточнили, что экипаж самостоятельно покинул корабль и дожидался спасателей в шлюпке.