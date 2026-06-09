Москва9 июнВести.ВМС Омана эвакуировали 24 моряка с индийского танкера MT Marivex, подвергшегося ракетному удару. Об этом заявили в береговой охране Индии.
Уточняется, что операцию провели ВМС Омана совместно с Морским координационным центром спасения (MRCC) Мумбаи.
Получив информацию, MRCC незамедлительно скоординировал действия с Морским поисково-спасательным центром Омана, обеспечив безопасное спасение 24 членов экипажа - граждан Индииотмечается на странице охраны в соцсети X
В береговой охране подчеркнули, что спасенные члены экипажа находятся в безопасности, жертв и пострадавших нет, а судно находится у берегов Масиры.
8 июня сообщалось об ударах ВМС США у берегов Омана по танкеру, который находится под санкциями Вашингтона. Ракета попала в машинное отделение судна.