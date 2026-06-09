ВМС Омана эвакуировали с попавшего под удар индийского танкера 24 моряка

ВМС Омана эвакуировали более 20 моряков с попавшего под удар танкера Индии ВМС Омана эвакуировали с попавшего под удар индийского танкера 24 моряка

Москва9 июн Вести.ВМС Омана эвакуировали 24 моряка с индийского танкера MT Marivex, подвергшегося ракетному удару. Об этом заявили в береговой охране Индии.

Уточняется, что операцию провели ВМС Омана совместно с Морским координационным центром спасения (MRCC) Мумбаи.

Получив информацию, MRCC незамедлительно скоординировал действия с Морским поисково-спасательным центром Омана, обеспечив безопасное спасение 24 членов экипажа - граждан Индии отмечается на странице охраны в соцсети X

В береговой охране подчеркнули, что спасенные члены экипажа находятся в безопасности, жертв и пострадавших нет, а судно находится у берегов Масиры.

8 июня сообщалось об ударах ВМС США у берегов Омана по танкеру, который находится под санкциями Вашингтона. Ракета попала в машинное отделение судна.