Москва8 июнВести.Истребитель американских ВВС атаковал нефтяной танкер под флагом Палау в Оманском заливе за попытку пройти в Иран, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
CENTCOM обездвижило M/T Marivex под флагом Палау, когда он плыл в международных водах Оманского залива в направлении Ирана. F/A-18 Super Hornet с авианосца Abraham Lincoln выпустил точный боеприпас по машинному и рулевому отсекам судна после того, как экипаж не выполнил указания Вооруженных сил СШАговорится в публикации CENTCOM в соцсети Х
Индийское посольство в Омане выразило благодарность властям страны за содействие в спасении всех 24 членов экипажа с борта танкера.
С начала морской блокады Ирана американские войска уничтожили семь судов и перенаправили 134 судна, уточняет Центральное командование.
Ранее США ударили ракетой Hellfire по нефтяному танкеру Lexie, который направлялся в иранский порт без груза.