Американский истребитель выпустил ракету по танкеру за попытку пройти в Иран Истребитель ВВС США атаковал танкер в Оманском заливе

Москва8 июн Вести.Истребитель американских ВВС атаковал нефтяной танкер под флагом Палау в Оманском заливе за попытку пройти в Иран, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

CENTCOM обездвижило M/T Marivex под флагом Палау, когда он плыл в международных водах Оманского залива в направлении Ирана. F/A-18 Super Hornet с авианосца Abraham Lincoln выпустил точный боеприпас по машинному и рулевому отсекам судна после того, как экипаж не выполнил указания Вооруженных сил США говорится в публикации CENTCOM в соцсети Х

Индийское посольство в Омане выразило благодарность властям страны за содействие в спасении всех 24 членов экипажа с борта танкера.

С начала морской блокады Ирана американские войска уничтожили семь судов и перенаправили 134 судна, уточняет Центральное командование.

Ранее США ударили ракетой Hellfire по нефтяному танкеру Lexie, который направлялся в иранский порт без груза.