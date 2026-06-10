CENTCOM: ВС США открыли огонь по танкеру в Оманском заливе

ВС США открыли огонь по танкеру в Оманском заливе CENTCOM: ВС США открыли огонь по танкеру в Оманском заливе

Москва10 июн Вести.Военные США открыли огонь по нефтяному танкеру, который якобы пытался нарушить морскую блокаду Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Инцидент произошел во вторник, 9 июня. Как отметило командование в соцсети X, американские военные "обездвижили" нефтяной танкер в Оманском заливе.

Воздушное судно США выпустило высокоточные боеприпасы после того, как экипаж корабля многократно не подчинился указаниям американских военных говорится в сообщении

Речь идет о танкере Settebello, добавили в командовании. Как следует из заявления, судно шло под флагом Палау.

3 июня стало известно, что КСИР Ирана атаковал связанное с США судно "Паная". Это было сделано в ответ на удар американских военных по иранскому танкеру, сообщал телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.