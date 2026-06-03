Press TV: КСИР атаковал связанное с США судно в ответ на удар по танкеру Ирана

КСИР атаковал связанное с США судно в ответ на удар по иранскому танкеру Press TV: КСИР атаковал связанное с США судно в ответ на удар по танкеру Ирана

Москва3 июн Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал связанное с США судно "Паная" в ответ на удар американских военных по иранскому танкеру, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.

Американский военный самолет первым атаковал иранский танкер неподалеку от Ормузского пролива. При ударе повреждено машинное отделение судна, уточняет телеканал.

В ответ КСИР атаковал связанное с США судно "Паная" морскими ракетами подчеркивает КСИР

США ударили ракетой Hellfire по нефтяному танкеру Lexie, который направлялся в иранский порт без груза. Судно под флагом Ботсваны шло в международных водах к иранскому острову Харк.

Между тем США также нанесли удары по иранской наземной станции управления на острове Кешм.