Три моряка пропали без вести после атаки на танкер Al Bahyah у берегов Омана

На эмиратский танкер Al Bahyah напали у берегов Омана Три моряка пропали без вести после атаки на танкер Al Bahyah у берегов Омана

Москва14 июл Вести.По меньшей мере три члена экипажа числятся пропавшими без вести после нападения на нефтяной танкер Al Bahyah у побережья оманской провинции Мусандам. Об этом сообщил Центр морской безопасности Омана.

По данным ведомства, принадлежащий компании из ОАЭ Al Bahyah Inc танкер ходит под флагом Либерии. Атака произошла в 9,6 морской мили от берега. Из 21 члена экипажа 18 были эвакуированы находившимися поблизости судами. Судьба еще трех моряков остается неизвестной.

В Центре морской безопасности добавили, что за развитием ситуации наблюдает корабль королевских военно-морских сил Омана.

Во вторник нападению также подверглись танкеры Stolt Magnesium и Mombasa B. Шесть моряков со второго судна пострадали. Оба экипажа эвакуированы.