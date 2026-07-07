Около Ормузского пролива поврежден танкер под флагом Саудовской Аравии Reuters: танкер под флагом Саудовской Аравии поврежден вблизи Ормуза

Москва7 июл Вести.Танкер с сырой нефтью под флагом Саудовской Аравии получил повреждения в районе Ормузского пролива. Об этом пишет со ссылкой на источник в сфере морской безопасности агентство Reuters.

Ранее в том же районе под удар попал перевозивший сжиженный природный газ танкер под флагом Катара.

Танкер с сырой нефтью под саудовским флагом получил повреждения вблизи Ормузского пролива у побережья Омана отмечается в публикации

Причины взрыва неизвестны. Предполагается, что пострадавшее судно - это супертанкер Wedyan. Согласно данным платформы отслеживания судов MarineTraffic, последний раз его местоположение было зафиксировано 3 июля в Персидском заливе.

Ранее в Управлении морских торговых операций Великобритании сообщили, что неопознанный снаряд поразил танкер, следовавший в южном направлении примерно в восьми морских милях от побережья Омана.