Reuters: атака на судно под флагом Сингапура остановила миссию ООН в Ормузе

Миссию ООН по сопровождению судов в Ормузе приостановили Reuters: атака на судно под флагом Сингапура остановила миссию ООН в Ормузе

Москва26 июн Вести.Международная морская организация ООН приостановила операцию по сопровождению судов через Ормузский пролив после сообщения одного из кораблей о нападении, пишет Reuters.

Ранее тайваньская Evergreen Marine заявила, что ее судно у берегов Омана было поражено "неизвестным объектом" во время движения по маршруту, рекомендованному британским агентством UKMTO. Ранее UKMTO сообщало о попадании снаряда в судно – спустя несколько часов после предупреждения Тегерана не использовать не одобренные им маршруты.

Международная морская организация ООН в четверг (26 июня. – Прим. ред.) приостановила свою операцию по сопровождению судов через Ормузский пролив после того, как одно из судов сообщило о нападении говорится в материале агентства

Два американских чиновника сообщили Reuters, что судно обстрелял Иран. Тегеран предупредил, что не гарантирует безопасный проход кораблям вне установленных им маршрутов, а ответственность за возможные последствия будут нести владелец, оператор и капитан судна.

В Evergreen уточнили, что судно Ever Lovely под флагом Сингапура получило попадание в правый борт. Первичный осмотр выявил повреждение окон на мостике. По данным компании, экипаж, судно и груз находятся в безопасности, а корабль смог благополучно покинуть Ормузский пролив.

Источник в службе безопасности сообщил агентству, что вероятной целью атаки мог быть беспилотник.

Американское правительство пока не комментировало произошедшее.

Ранее президент США Дональд Трамп предупреждал, что, если Иран не выполнит соглашение, направленное на прекращение войны и возобновление работы Ормузского пролива, Вашингтон, вероятно, возобновит бомбардировки страны.