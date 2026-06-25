Москва25 июн Вести.Международная морская организация (ИМО) ООН временно отложила реализацию плана по эвакуации моряков из Ормузского пролива из-за того, что недалеко от побережья Омана было атаковано грузовое судно. Об этом сказано в заявлении генсека организации Арсенио Домингеса.

После запуска плана эвакуации ИМО, благодаря которому несколько судов уже были успешно эвакуированы, я решил приостановить его имплементацию сказал Домингес

По его словам, организации необходимо заново убедиться в том, что требуемые гарантии безопасности будут и далее соблюдаться для судов из эвакуационного списка и в целом для всех, кто находится в регионе.

25 июня центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что в 7,5 морской мили к юго-востоку от населенного пункта Дахит, расположенного у Ормузского пролива, в грузовое судно попал снаряд. Кем и по какой причине было обстреляно судно, не уточняется.