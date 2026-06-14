Индийское судно, на борту которого было 14 человек, затонуло у побережья Омана Times of India: судно Virat 1 затонуло у побережья Омана из-за неисправности

Москва14 июн Вести.Индийское механизированное парусное судно (MSV) Virat 1 затонуло у побережья Омана. Причиной происшествия стала механическая неисправность, сообщило издание Times of India. По его данным, все находившиеся на борту люди спасены.

Судно затонуло утром 14 июня примерно в 80 морских милях к востоку от Рас-эль-Хадда (Оман).

На борту Virat 1 находились 14 членов экипажа, все — граждане Индии. Как сообщило индийское посольство в Маскате, на судне отказал двигатель, и экипаж перебрался на спасательный плот.

Генеральное управление судоходства подтверждает, что все 14 индийских моряков на борту судна MSV Virat 1 благополучно найдены после крушения говорится в сообщении

Отмечается, что спасательная операция проводилась при участии оманских властей, ВМС США и находящихся поблизости коммерческих судов.