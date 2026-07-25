Москва25 июлВести.Лодка с мигрантами сломалась по пути к французскому заморскому региону Майотта в Индийском океане, 14 человек погибли, 22 спасены, пишет агентство Синьхуа.
Выживших обнаружили на побережье танзанийского острова Мафия у деревни Кунгви, сообщил районный уполномоченный Азизу Мангосонго.
Четырнадцать мигрантов скончались после того, как лодка столкнулась с проблемами в море. ...Мигранты пытались достичь Майотты ...в поисках экономических возможностейотмечается в публикации
Уточняется, что на борту лодки находились мигранты из Демократической Республики Конго, Бурунди и Коморских островов. Судно попало в шторм, сломался двигатель. Лодка дрейфовала в открытом море восемь дней.
В июне пограничники США перехватили судно с 240 нелегальными мигрантами из Гаити.