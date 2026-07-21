Число жертв крушения пассажирского парома в Гайане увеличилось до 41

Число погибших при крушении парома у берегов Гайаны возросло до 41 Число жертв крушения пассажирского парома в Гайане увеличилось до 41

Москва21 июл Вести.Число жертв крушения пассажирского парома MV Barima у берегов Гайаны возросло до 41, спасены 77 человек, сообщило правительство республики.

По состоянию на 13​​​.00 (20.00 мск) морской координационный спасательный центр подтвердил спасение 77 человек. В общей сложности к настоящему моменту обнаружено 41 тело. Первое тело во вторник было найдено в 10.15, а по состоянию на 13.00 за сегодняшний день извлечены 14 тел говорится в сообщении на сайте правительства Гайаны

По данным властей, поисково-спасательная операция продолжается. В зоне крушения работают 16 плавсредств, границы поиска расширены на 400 квадратных морских миль и теперь охватывают территорию вплоть до мыса Уэйни.

Французские и гайанские водолазы продолжают обследовать затонувшее судно. На момент крушения на борту парома находилось 116 человек.