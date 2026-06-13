Паром с 69 людьми на борту потерял ход в Северном море Пассажирский паром в Северном море потерял ход из-за отказа двигателя

Москва13 июн Вести.Пассажирский паром, на борту которого находятся 69 человек, потерял ход в акватории Северного моря неподалеку от немецкого острова Гельголанд из-за отказа двигателя. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на водную полицию.

В субботу днем у парома Funny Girl, курсирующего до острова Гельголанд, вышел из строя двигатель. В настоящее время его буксируют в Куксхафен. На борту находятся 69 человек говорится в публикации

Отмечается, что после поломки судно около двух часов дрейфовало в море в условиях сильного шторма.

Первым на помощь вышедшему из строя парому пришел спасательный крейсер Hermann Marwede. Он направил судно в сторону материка. По пути к пункту назначения Funny Girl был перехвачен более крупным спасательным буксиром Nordic, а вечером к нему присоединилось судно Wulf.

Из-за случившегося рейсы парома отменены как минимум до понедельника, 15 июня. Тем, кто застрял из-за этого на Гельголанде, организуют альтернативный маршрут.