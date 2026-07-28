NRK: пожар возник на танкере с серной кислотой в Норвегии после взрыва

В Норвегии загорелся танкер с серной кислотой NRK: пожар возник на танкере с серной кислотой в Норвегии после взрыва

Москва28 июл Вести.В Норвегии после взрыва произошел пожар на танкере Bergstraum, перевозившем серную кислоту. Об этом сообщает Норвежская государственная вещательная компания (NRK) со ссылкой на местные власти и полицию.

Инцидент произошел в муниципалитете Хвалер в округе Эстфольд. По данным полиции, судно село на мель, после чего на борту произошел взрыв и началось возгорание.

Я услышала сильный взрыв примерно в 14:30. Пока у меня нет общего представления о масштабах приводятся в материале слова главы муниципалитета Моны Вогер

По информации правоохранителей, экипаж из 15 человек остается на борту и участвует в тушении пожара. Сведений о пострадавших не поступало.

Также сообщается, что признаков разлива серной кислоты на данный момент не зафиксировано.