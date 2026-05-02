Москва2 маяВести.Около побережья Йемена был захвачен танкер с нефтепродуктами, передвигающийся под флагом Того. Об этом сообщает йеменская служба береговой охраны.
Вооруженные люди поднялись на борт нефтяного танкера M/T EUREKA у побережья города Шабвы на юго-востоке Йемена и направились на нем в Аденский залив к Сомалиуказано в сообщении службы
На поиски судна направили патрульные катера из Адена и Шабвы. После установления местонахождения танкера началась спасательная операция.
Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря неподалеку от Туапсе был атакован танкер MARQUISE, шедший под флагом Камеруна.