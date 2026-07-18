В Норвегии сгорели более 100 жилых домов В норвежском Драммене сгорели более 100 жилых домов

Москва18 июл Вести.В норвежском городе Драммен сгорели более 100 жилых домов, в результате чего два человека были госпитализированы. Об этом говорится в заявлении на сайте полиции Норвегии.

Отмечается, что 17 июля по неизвестным причинам в одном из домов города произошел пожар. Он полностью охватил постройку и позже перекинулся на соседние здания, горение сопровождалось взрывами. Из-за этого несколько сотен местных жителей эвакуировали в безопасную зону.

Более 100 жилых домов считаются полностью разрушенными в результате пожара... Один местный житель и один сотрудник служб спасения доставлены в госпиталь с отравлением продуктами горения говорится в сообщении

Кроме того, по информации правоохранителей, один пожарный получил легкие травмы. Также пострадали восемь полицейских, которые вдохнули продукты горения во время эвакуации жителей.

Помимо построек, как утверждается, горят также лесопосадки в районе Драммена.