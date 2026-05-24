Москва24 маяВести.В городе Рыбинске Ярославской области произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, сообщает МЧС региона.
В ходе горения жилого помещения из него были эвакуированы 35 человек, 5 из которых – дети. Пострадавших нет.
Инцидент произошел 22 мая.
Огнем уничтожена кровля на площади 300 квадратных метровговорится в сообщении министерства
В настоящее время ведется установление причин пожара. По планам также будет назначена пожарно-техническая экспертиза.