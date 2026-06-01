Москва1 июнВести.Пожарные локализовали возгорание на кровле шестиэтажного жилого дома в Звенигороде на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
Локализация на площади 300 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала сказанов сообщении ведомства
Пожар на кровле многоэтажки на улице Почтовая произошел днем 1 июня. На момент приезда спасателей горел мансардный этаж шестиэтажного дома. Были эвакуированы 80 человек.
На месте работают 33 человека и 12 единиц техники.