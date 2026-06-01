Пожар на кровле многоэтажки в подмосковном Звенигороде локализован

Москва1 июн Вести.Пожарные локализовали возгорание на кровле шестиэтажного жилого дома в Звенигороде на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

Локализация на площади 300 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала сказано в сообщении ведомства

Пожар на кровле многоэтажки на улице Почтовая произошел днем 1 июня. На момент приезда спасателей горел мансардный этаж шестиэтажного дома. Были эвакуированы 80 человек.

На месте работают 33 человека и 12 единиц техники.